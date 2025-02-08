Британія вимагає від Apple відкрити їй доступ до зашифрованих даних користувачів, - WP
Служба безпеки Великої Британії зобовʼязала американську компанію Apple створити бекдор, який дозволить отримати повний доступ до зашифрованих даних користувачів, завантажені в iCloud
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.
Зазначено, що наказ британського уряду було видано у січні 2025 року. Він вимагав від Apple надати повний доступ до всіх зашифрованих матеріалів, а не просто допомогти з доступом до певних акаунтів. Видання підкреслює, що бекдор дав би уряду доступ до даних не лише британських користувачів, а й світових.
Співрозмовники WP стверджують: Apple, можливо, припинить надавати функцію Advanced Data Protection, що забезпечує повне шифрування всіх файлів у хмарному сховищі, для користувачів з Великої Британії замість погодження на умови.
"Apple може оскаржити повідомлення про можливості Великої Британії до закритої технічної комісії, яка розгляне аргументи про витрати на вимогу, і звернутися до суду, який зважить, чи був запит пропорційний потребам уряду. Але закон не дозволяє Apple відкладати виконання вимог під час апеляції", - додають у матеріалі.
У 2016 році в Британії набрав чинності закон про слідчі повноваження, який передбачає можливість отримання даних.
Раніше Apple погодилася виплатити 95 мільйонів доларів для врегулювання судового позову, в якому стверджується, що віртуальний асистент Siri використовувався для прослуховування розмов користувачів iPhone.
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