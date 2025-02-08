Британія вимагає від Apple відкрити їй доступ до зашифрованих даних користувачів, - WP

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Зазначено, що наказ британського уряду було видано у січні 2025 року. Він вимагав від Apple надати повний доступ до всіх зашифрованих матеріалів, а не просто допомогти з доступом до певних акаунтів. Видання підкреслює, що бекдор дав би уряду доступ до даних не лише британських користувачів, а й світових.

Співрозмовники WP стверджують: Apple, можливо, припинить надавати функцію Advanced Data Protection, що забезпечує повне шифрування всіх файлів у хмарному сховищі, для користувачів з Великої Британії замість погодження на умови.

"Apple може оскаржити повідомлення про можливості Великої Британії до закритої технічної комісії, яка розгляне аргументи про витрати на вимогу, і звернутися до суду, який зважить, чи був запит пропорційний потребам уряду. Але закон не дозволяє Apple відкладати виконання вимог під час апеляції", - додають у матеріалі.