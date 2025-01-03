У США Apple виплатить $95 млн за звинуваченням Siri у прослуховуванні

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням, запропонована мирова угода була подана у федеральний суд Окленда, Каліфорнія, і дасть змогу завершити п’ятирічний судовий процес.

Претензії полягають у тому, що Apple активувала Siri без відома користувачів, а записи відбувалися навіть тоді, коли асистент не був активований за фразою "Привіт, Siri". Деякі з цих записаних розмов нібито передавалися рекламодавцям.

У виданні зазначили, що звинувачення у стеженні Siri суперечать довготривалому зобов'язанню Apple захищати конфіденційність своїх клієнтів, про яке неодноразово заявляв генеральний директор Тім Кук.

Хоча Apple не визнає жодних правопорушень у рамках угоди, її умови ще повинні бути затверджені окружним суддею США Джеффрі Вайтом, який розгляне справу 14 лютого. Якщо угода буде схвалена, користувачі iPhone, що мали пристрої з Siri з 17 вересня 2014 року до кінця 2024 року, зможуть подати претензії та отримати до 20 доларів за кожен пристрій. Однак очікується, що лише 3-5% правомочних споживачів подадуть заявки.

Ця виплата є лише невеликою часткою з 705 млрд доларів прибутку, які Apple отримала з вересня 2014 року. В разі програшу в суді компанія могла б зіткнутися з компенсаціями в межах 1,5 млн доларів. Юристи, які представляють позивачів, можуть отримати до 29,6 млн доларів з фонду врегулювання для покриття своїх витрат.