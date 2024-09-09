Apple представила нову лінійку iPhone 16

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Тім Кук під час вересневої конференції "It's Glowtime".

Презентація стартувала о 20:00 за київським часом у штаб-квартирі компанії в Купертіно, Каліфорнія, США. Зірками вечора стали оновлені моделі iPhone: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.

Особливості нової лінійки iPhone 16

iPhone 16 буде доступний у п'яти кольорах: синьому, зеленому, рожевому, білому та чорному.

Цього року компанія зробила акцент на оновленнях Pro-моделей, збільшивши діагональ екрана: iPhone 16 Pro – 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max – 6,9 дюйма.

Нова кнопка Capture Button на iPhone 16 Pro дозволить зручніше робити фото та відео.

На відміну від минулих моделей всі iPhone 16 будуть працювати на власних чіпсетах серії A18.

У той час як iPhone 16 і iPhone 16 Pro, як припускають, будуть оснащені чіпом A18, iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають чіпсети A18 Pro, які матимуть кілька додаткових ядер CPU і GPU, щоб відрізнити їх один від одного.

Відмінністю iPhone 16 від попередніх моделей є покращена камера з п'ятикратним зумом, що забезпечить чіткі знімки навіть на значній відстані. Швидкість зарядки зросла до 40 Вт, у порівнянні з 27 Вт у попередніх моделях.

iPhone 16 Pro Max знову став важчим. Новий смартфон також отримає ще тонші рамки навколо екрану.

Крім того, Apple впровадила технологію Border Reduction Structure (BRS), яка дозволила зменшити рамки навколо екрану до 1,5 мм.

Нові моделі Apple Watch та AirPods

Також компанія представила моделі Apple Watch: Series 10 та Ultra 2 в чорному кольорі.

Apple, зокрема, презентувала нові AirPods як початкового, так і професійного рівня. Дешевша модель замінює AirPods 2, а дорожча – AirPods 3. Відмінність між ними полягає у наявності функції шумозаглушення, яка доступна лише в дорожчій моделі.