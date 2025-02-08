У РФ помер капітан, причетний до вбивства 59 цивільних у селі Гроза на Харківщині, - ГУР
Командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко помер після поранення від вибуху за місцем служби. Він причетний до удару по селу Гроза на Харківщині, де загинули 59 цивільних українців
Про це повідомляє ГУР МО України.
"Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема ― вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер", - йдеться у повідомленні.
В ГУР нагадали, що в п'ятницю, 3 січня, Нагайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Іванівської області, де проходив військову службу.
"Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла", - прокоментували в українській розвідці.
Трагедія в Грозі
5 жовтня 2023 року Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло 59 людей. Окупанти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М".
Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.
Згодом правоохоронці встановили ймовірних навідників удару РФ по Грозі – місцевих братів-експоліціянтів, які втекли до окупантів. Як повідомляється, старший брат дізнався від місцевих, хто прийде на поминання, коли воно відбудеться та де саме. Він передав ці дані своїм російським керівникам, які й вирішили обстріляти цивільний об’єкт.
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