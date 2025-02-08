У РФ помер капітан, причетний до вбивства 59 цивільних у селі Гроза на Харківщині, - ГУР

Трагедія в Грозі

5 жовтня 2023 року Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло 59 людей. Окупанти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М".

Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.

Згодом правоохоронці встановили ймовірних навідників удару РФ по Грозі – місцевих братів-експоліціянтів, які втекли до окупантів. Як повідомляється, старший брат дізнався від місцевих, хто прийде на поминання, коли воно відбудеться та де саме. Він передав ці дані своїм російським керівникам, які й вирішили обстріляти цивільний об’єкт.