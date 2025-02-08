Північна Корея вироблятиме безпілотники, розроблені спільно з Росією, - NHK
Очікується, що цьогоріч Північна Корея почне виробляти безпілотники, які будуть розроблені спільно з Росією
Про це пише NHK із посиланням на джерела.
Кілька джерел, знайомих із російсько-північнокорейськими відносинами, повідомили виданню, що обидві країни досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримає технічну допомогу від РФ у розробці декількох типів безпілотників, які будуть вироблятися серійно.
Як зауважили автори, угода досягнута на тлі зміцнення військових зв'язків між Москвою і Пхеньяном. Торік вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
Джерела стверджують, що угода про розробку безпілотників була укладена в обмін на направлення Пхеньяном своїх військ для допомоги Росії у війні проти України.
Водночас, джерела стверджують, що РФ не бажає надавати підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також сусідніми країнами, включаючи Китай.
- Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що цьогоріч Північна Корея ймовірно відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, а також артилерійські системи.
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