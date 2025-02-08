Північна Корея вироблятиме безпілотники, розроблені спільно з Росією, - NHK

Про це пише NHK із посиланням на джерела.

Кілька джерел, знайомих із російсько-північнокорейськими відносинами, повідомили виданню, що обидві країни досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримає технічну допомогу від РФ у розробці декількох типів безпілотників, які будуть вироблятися серійно.

Як зауважили автори, угода досягнута на тлі зміцнення військових зв'язків між Москвою і Пхеньяном. Торік вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Джерела стверджують, що угода про розробку безпілотників була укладена в обмін на направлення Пхеньяном своїх військ для допомоги Росії у війні проти України.

Водночас, джерела стверджують, що РФ не бажає надавати підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також сусідніми країнами, включаючи Китай.