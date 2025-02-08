У Резерв+ тимчасово недоступна авторизація через високе навантаження на BankID: Міноборони розповіло що робити

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

"Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в Резерв+ через BankID може бути тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони радять, якщо ви авторизовані, зберегти військовий документ на смартфон у pdf-форматі.

Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробити скріншот.

Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, просять зачекати до відновлення системи.

"Люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в Резерв+, документ у застосунку оновиться автоматично", - наголосили у міністерстві.