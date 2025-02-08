У Резерв+ тимчасово недоступна авторизація через високе навантаження на BankID: Міноборони розповіло що робити
У застосунку "Резерв+" стався збій через високе навантаження на BankID. Тимчасово може бути недоступна авторизація. У Міноборони порадили що робити, якщо потрібен той чи інший документ
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
"Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в Резерв+ через BankID може бути тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони радять, якщо ви авторизовані, зберегти військовий документ на смартфон у pdf-форматі.
Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробити скріншот.
Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, просять зачекати до відновлення системи.
"Люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в Резерв+, документ у застосунку оновиться автоматично", - наголосили у міністерстві.
- З пʼятниці, 7 лютого, у застосунку "Резерв+" відстрочки продовжуватимуться автоматично для декількох категорій військовозобовʼязаних.
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