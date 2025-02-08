На Алясці знайшли зниклий літак: з 10 людей, які були на борту, ніхто не вижив

Про це інформує CNN.

За даними берегової охорони США, літак Cessna авіакомпанії Bering Air з дев'ятьма пасажирами й пілотом на борту, який зник, коли прямував з Уналакліта до Нома, знайшли. Вказано, що він був у 12 милях від берега, коли зв'язок із ним втратили. Зазначено, що літак "пережив якусь подію, яка призвела до швидкої втрати висоти та швидкості".

Берегова охорона опублікувала фото, на якому видно, що літак розбився на засніженій місцевості. Рятувальники ідентифікували три тіла всередині літака, а сім інших, ймовірно, перебувають під уламками.

Офіційні особи повідомили, що пошуки були ускладнені тим, що зниклий літак не повідомляв про своє місцеперебування за допомогою аварійного передавача. Також на заваді стала погана погода.

"Ми молимося з сім'ями, друзями й громадами, які оплакують цю трагедію. Ми вдячні пошуковим групам, які невтомно працювали, щоб знайти літак. Я прошу всіх жителів Аляски не забувати про тих, хто постраждав, у своїх думках і молитвах", - написав губернатор Аляски.