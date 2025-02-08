Відганяють літаки з КАБами, знищують ракети та БПЛА: що таке ракети АІМ-120, якими стріляють українські F-16 і NASAMS

Як створювали AIM-120

"В середині 1970-х років військовим США стало очевидним, що ракета AIM-7 Sparrow стає морально застарілою, та потребуватиме заміни у 1980-х роках", – пояснює старт робіт щодо створення "слеммерів" портал "Мілітарний".

Основна відмінність від попередника – замість напівактивної радіолокаційної головки самонаведення (ГСН) на нових ракетах середньої дальності вирішили встановити активну головку самонаведення. Дослідження і навчання того часу показали, що винищувач у процесі наведення на ціль ракет із напівактивним наведенням дуже вразливий. Крім того, аналіз бойових дій Війни Судного дня також засвідчив необхідність використання ракет, що діють за принципом "вистрелив і забув". Під час арабо-ізраїльської війни ВПС Ізраїлю ракетами Sparrow збили лише сім літаків, а ракетами з інфрачервоними головками самонаведення – близько двох сотень.

У 1976 році було започатковано програму AMRAAM, метою якої було створення ракети повітряного перехоплення з вищою ймовірністю ураження, ніж будь-яка можлива версія Sparrow. Нова ракета мала бути меншою, легшою, дешевшою, надійнішою за AIM-7, а фізично розміщувалася там, де раніше встановлювався Sparrow.

Випробування ракети розпочались на початку 80-х років. Згодом параметри головки самонаведення, двигуна та системи управління польотом постійно покращувались. СРСР та його союзники на той час впровадили ракету середньої дальності Р-27. AIM-120 відрізнялася від "ерки" передусім активною головкою самонаведення, для якої спеціальний режим для підсвічення цілі не був потрібний.

На озброєння армії США ракети AIM-120 AMRAAM надійшли в 1991 році, а вже груднем 1992-го датоване перше бойове застосування "слеммерів" – американський винищувач F-16 збив МіГ-25 іракських ВПС над територією південного Іраку. Зараз ці снаряди використовують армії понад 40 країн.

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Що таке AIM-120

AIM-120 AMRAAM – це американська всепогодна керована ракета середньої дальності класу "повітря – повітря". Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Максимальна дальність пуску цих ракет – від 50 до 180 км, залежно від модифікації.

AMRAAM є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Також AIM-120 у різних версіях застосовуються як основна ракета для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, які стоять на озброєнні в Україні.

Назва AMRAAM вказує на параметри ракети. Абревіатура розшифровується як Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, що в перекладі з англійської – "удосконалена ракета "повітря – повітря" середньої дальності".

Виробництвом ракет займалися фірми Hughes Aircraft і Raytheon. Після поглинання фірми Hughes, єдиним виробником ракет є фірма Raytheon.

Ракета AIM-120 виконана за аеродинамічною схемою з Х-подібним розташуванням консолей крила і керма. Корпус ракети поділений на три відсіки: головний, відсік бойової частини і хвостовий. Також корпус покритий спеціальною сірою фарбою, що витримує значне кінетичне нагрівання.

У головному відсіку розташований блок системи керування і наведення, до якого входять обтічник, активна радіолокаційна головка самонаведення, блок керування, інерційний блок, неконтактний детонатор. Активна головка радіолокації самонаведення працює в єдиному частотному X-діапазоні з бортовою РЛС носія. Дальність захоплення цілі становить близько 16-18 км. Відсік бойової частини інтегрований у корпус ракети. AIM-120A оснащується осколковою бойовою частиною (з готовими осколками) спрямованої дії.

При польоті на велику дальність ракета на шляху до цілі використовує інерційну навігацію та інформацію від літака-носія. А вже на завершальній стадії, коли ціль перебуває в межах досяжності її ГСН, AMRAAM переходить у режим самонаведення.

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Модифікації ракети AIM-120

АІМ-120А – базова модифікація ракети. Постачання цієї модифікації почалися в 1988 році, а у вересні 1991-го ракети досягли оперативної готовності.

АІМ-120В – поставки розпочалися в 1994 році. Від попередньої версії відрізняється удосконаленими програмним забезпеченням та електронікою. Також ракеті додали стійкість до засобів РЕБ: додали новий цифровий процесор та програмовану пам'ять із функцією стирання. Дуже довго (близько 20 років) саме ця версія була основною для F-16 більшості європейських країн.

АІМ-120С – головною відмінністю цієї версії ракети стало зменшене крило та оперення, що дало можливість розміщувати у внутрішньому відсіку F-22A Raptor шість ракет замість чотирьох AIM-120A чи AIM-120B. Також знизився аеродинамічний опір. Версію С було оснащено вдосконаленою системою наведення. Масу бойової частини зменшили до 18 кг, але ефективність ураження залишилася такою ж. Згодом були впроваджені підверсії цієї модифікації: С-4 з удосконаленим підривником, експортна С-5, С-7 зі збільшеною дальністю стрільби та ін. Кожна подальша версія мала сучаснішу електроніку, кращу маневровість і стійкість головки самонаведення проти перешкод.

АІМ-120D – наслідок четвертого етапу модернізації ракети. У квітні 2006 року вона була вперше запущена з винищувача 5-го покоління F-22A Raptor. Оновлене програмне забезпечення дозволило використовувати оптимальні траєкторії польоту і збільшило її дальність (йдеться про +50% в порівнянні з AIM-120C-7 – до 180 км).

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АІМ-120 і українська ППО

Ракета AIM-120 використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS, яким Україна користується з листопада 2022 року. Основними перевагами NASAMS називають мобільність і високу точність (збиває 85% цілей). Пускова установка NASAMS має 6 ракет. Батарея (9 або 12 установок) може за 12 секунд випустити 54-72 ракети.

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"Перше покоління комплексу (NASAMS-1) застосовувало найсучасніші на той час ракети АІМ-120А, які забезпечували дальність ураження до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км. Наразі комплекс може застосовувати і новіші варіанти ракети AMRAAM, зокрема більш далекобійні. Також є модернізований варіант пускової установки, який може одночасно застосовувати ракети великої, середньої та малої дальності", – розповідає "Мілітарний".

Пускова установка транспортується вантажівкою, але на вогневій позиції розгортається на землі. Завантаження ракет здійснюється за допомогою заряджальної машини, яка входить до складу комплексу.

Лише за перші п’ять місяців роботи комплексів в Україні ними було знищено понад 100 цілей. Командування українських зенітних ракетних військ заявляло про бажання замінити застарілі "Бук-М1" та новітні NASAMS з ракетами AIM-120 AMRAAM.

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АІМ-120 і українські F-16

Також "хлопавки" активно використовують винищувачі F-16, що перебувають на озброєнні України. Зазвичай F-16 Fighting Falcon використовують ракети малої дальності AIM-9 для ближнього бою і ракети середньої дальності AIM-120 для перехоплення ворожих цілей за прямою зоною видимості.

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"Що стосується ракети AIM-120, то її технічні та габаритні можливості дозволяють використовувати проти цілей у маневровому бою, але все ж, ракета більш підходить для пуску на малі та середні дистанції", – пише військовий оглядач Роман Приходько.

Він називає ефективну дальність пуску у 50 км невеликою, а тому припускає, що українські винищувачі не будуть мати багато можливостей збивати російські літаки за лінією бойового зіткнення. В умовах використання цих ракет в Україні, головними цілями для них стануть крилаті ракети та дрони.

Щодо тактики використання, то Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю виданню The Guardian зазначив, що F-16 повинні триматися від лінії фронту на відстані 40 км та більше, щоб ворог їх не збив. Defense Express називає це обмеження суттєвим, однак уточнює, що можливості винищувачів будуть залежати від модифікації ракет, якими озброюватимуть F-16. Так у 2023-му тодішній речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат висловлював впевненість у тому, що ракети AMRAAM діставатимуть російську авіацію, навіть якщо українські літаки не заходитимуть у зону ураження.

Щодо модифікації ракет AIM-120, які передали Україні, то, очевидно, йдеться про різні версії – про дефіцит "слеммерів" зараз точно не йдеться. Зокрема, The Wall Street Journal повідомляв про передачу Україні ракет AIM-120С-8. До слова, вартість такої ракети для армія США становила $1,4 млн, тоді як Литва закуповувала це озброєння майже вдвічі дорожче – по $2,7 млн.

Технічні характеристики AIM-120С-5

Довжина – 3,65 м,

Діаметр – 0,18 м,

Розмах крила – 0,45 м,

Стартова маса – 161,5 кг,

Бойова частина – 18 кг,

Максимальна швидкість – 4 Маха (майже 5000 км/год)

Максимальна дальність – 105 км.

Що варто знати про AIM-120

Фахівці вказують на одну помилку, якої часто припускаються, коли говорять про ракети АІМ-120. Йдеться про те, що не варто плутати декларовану максимальну дальність польоту із реальною ефективною дальністю. На ефективну дальність впливає багато параметрів, як-от висота та швидкість (як пуску, так і цілі), курс, маневреність тощо.

Так, якщо максимальна дальність пуску ракети AIM-120C-5 становить до 105 км, то максимальна ефективна дальність пуску становить 50 км, а рекомендована дальністю пуску – взагалі 16 км.

Крім того, хоча ракети працюють за принципом "вистрелив і забув", це не означає, що ракети зовсім не потребують "підсвічування" з літака. Без корекції з винищувача ракету можна відправити тільки в розрахункову точку зустрічі з ворожим літаком і зустрічі з нею можна уникнути завдяки маневру чи зміні швидкості. Для ефективнішого використання ракети знадобиться корекція польоту. Втім, на завершальному етапі активна головка самонаведення справді значно підвищує ймовірність ураження.

Запуск ракети AIM-120 із ЗРК NASAMS. Фото: Raytheon

Ракети AIM-120 в Україні

Восени 2024 року уряд США уклав контракт компанією RTX (Raytheon) на постачання ракет AIM-120 на суму $1,15 млрд (йдеться про 831 ракету). Це замовлення є наймасовішим для Raytheon за всю історію компанії, інформував Defense Express. Значна частина цього замовлення піде на експорт, у тому числі і в Україну.

Оглядачі сходяться на тому, що AIM-120 є значно ефективнішим озброєнням, аніж радянські Р-27. В американських ракет краще програмне забезпечення, більш вивірена траєкторія польоту.

Однак принцип "вистрілив і забув" у війні проти Росії навряд чи вдасться застосовувати. Адже він актуальний при бою на дистанції до 10 км, а українські та російські літаки настільки зазвичай не зближаються. При пострілах на дальшу дистанцію на кінцевій ділянці в ракети буде вже менше енергії, а у ворожого літака більше шансів уникнути ураження.

Водночас AIM-120 вважають потужним підсиленням обороноздатності України.

"Ракети AMRAAM на практиці довели, що є одними із найсучасніших та найефективніших снарядів свого типу", – пише АрміяInform.