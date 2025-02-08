Трамп висловив намір відновити відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп 7 лютого заявив, що прагне відновити відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Про це інформує Yahoo News.
"У нас будуть відносини з Північною Кореєю, з Кім Чен Ином, я дуже добре з ним ладнаю", - сказав Трамп під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії.
Президент США заявив, що, мовляв, мав хороші стосунки з лідером КНДР і вважає це "дуже великим активом для всіх".
"Я ладнаю з ним, він ладнає зі мною. І це добре, а не погано", - підсумував Трамп.
У відповідь на це прем'єр Японії сказав, що "було б чудово", якби Трамп міг запропонувати допомогу в просуванні Північної Кореї до денуклеаризації.
"Тепер, коли Трамп знову при владі, якщо ми зможемо просунутися у розв'язанні питань з Північною Кореєю, я думаю, це буде чудово", - зазначив він.
- Ще до інавгурації повідомлялося, що команда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів із північнокорейським лідером Кім Чен Ином: вона сподівається, що це може зменшити ризики збройного конфлікту.
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