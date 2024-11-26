Команда Трампа розглядає можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

У Трампа вважають, що такий "дипломатичний поштовх" може знизити ризики збройного конфлікту, а прямий підхід обраного американського лідера на основі відносин, які вже існують, могли б розтопити лід із Кімом.

Співрозмовники також акцентували, що Трамп не прийняв жодних остаточних рішень.

У матеріалі зазначено: наразі невідомо, що може у відповідь запропонувати лідер КНДР. Reuters нагадує, що Північна Корея проігнорувала чотирирічні заклики чинного президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов. Водночас у Пхеньяні сподіваються на розширення ракетного арсеналу і посилення відносин з РФ.