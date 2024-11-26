Команда Трампа розглядає можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, - Reuters
Команда майбутнього президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів із північнокорейським лідером Кім Чен Ином: вона сподівається, що це може зменшити ризики збройного конфлікту
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
У Трампа вважають, що такий "дипломатичний поштовх" може знизити ризики збройного конфлікту, а прямий підхід обраного американського лідера на основі відносин, які вже існують, могли б розтопити лід із Кімом.
Співрозмовники також акцентували, що Трамп не прийняв жодних остаточних рішень.
У матеріалі зазначено: наразі невідомо, що може у відповідь запропонувати лідер КНДР. Reuters нагадує, що Північна Корея проігнорувала чотирирічні заклики чинного президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов. Водночас у Пхеньяні сподіваються на розширення ракетного арсеналу і посилення відносин з РФ.
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