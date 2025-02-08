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ЗСУ протягом минулої доби ліквідували 1210 окупантів
Протягом доби 7 лютого українські Сили оборони ліквідували 1210 російських військових, а також 22 бойові броньовані машини й 35 артсистем ворога
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 847860 (+1210) осіб;
- танків ‒ 9981 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22);
- артилерійських систем – 22820 (+35);
- РСЗВ – 1273 (+2);
- засоби ППО ‒ 1056;
- літаків – 369;
- гелікоптерів – 331;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102);
- крилаті ракети ‒ 3054;
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95);
- спеціальна техніка ‒ 3738 одиниць.
Дані уточнюються.
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