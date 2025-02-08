У Роменській громаді на Сумщині зафіксували випадок пташиного грипу, оголошено карантин
У одному із приватних домоволодінь в селі Калинівка Сумської області зафіксували випадок пташиного грипу. У населеному пункті оголосили карантин
Про це інформує Сумська ОВА.
"Заходи щодо спостереження з метою перевірки стану домашньої птиці також проводитимуть у Хмелівській громаді Роменського району", - додали в ОВА.
Повідомляється, що фахівці обходитимуть домогосподарства, а у разі виявлення грипу, вилучатимуть і знищуватимуть птицю, яка потенційно може бути переносником вірусу.
Також в ОВА нагадали основні клінічні ознаки грипу птиці.
Загальні для всіх видів птахів:
- відмова від корму і води;
- підвищення температури тіла;
- пригнічення;
- порушення координації рухів,
- парези, паралічі;
- риніт;
- кон’юнктивіт.
У курей:
- ціаноз шкірних покривів (зміна кольору гребеня, борідок і кінцівок);
- набряк підклювного простору;
- підшкірні геморагії (крововилив) на кінцівках;
- діарея;
- зниження виробництва яєць;
- кашель і чхання.
За словами фахівців, спершу захворювання може протікати безсимптомно, однак найчастіше призводить до смерті птиці.
Жителів області просять бути обачними і звертати увагу на стан домашньої птиці, а у випадку виявлення масової загибелі – звертатись до місцевої влади.
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