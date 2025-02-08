У Роменській громаді на Сумщині зафіксували випадок пташиного грипу, оголошено карантин

Про це інформує Сумська ОВА.

"Заходи щодо спостереження з метою перевірки стану домашньої птиці також проводитимуть у Хмелівській громаді Роменського району", - додали в ОВА.

Повідомляється, що фахівці обходитимуть домогосподарства, а у разі виявлення грипу, вилучатимуть і знищуватимуть птицю, яка потенційно може бути переносником вірусу.

Також в ОВА нагадали основні клінічні ознаки грипу птиці.

Загальні для всіх видів птахів:

відмова від корму і води;

підвищення температури тіла;

пригнічення;

порушення координації рухів,

парези, паралічі;

риніт;

кон’юнктивіт.

У курей:

ціаноз шкірних покривів (зміна кольору гребеня, борідок і кінцівок);

набряк підклювного простору;

підшкірні геморагії (крововилив) на кінцівках;

діарея;

зниження виробництва яєць;

кашель і чхання.

За словами фахівців, спершу захворювання може протікати безсимптомно, однак найчастіше призводить до смерті птиці.

Жителів області просять бути обачними і звертати увагу на стан домашньої птиці, а у випадку виявлення масової загибелі – звертатись до місцевої влади.