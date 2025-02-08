Рік тому РФ мала 10-кратну перевагу в артилерії, нині лише вдвічі, - Сирський
Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що перевага російської армії в артилерії скоротилася з 1:10 до 1:2 за рік
Про це він написав у facebook.
"Рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2", - повідомив Сирський.
Він подякував країнам-партнерам за постачання боєприпасів, а також вітчизняним зброярам, які нарощують виробництво та посилюють фронт озброєннями і військовою технікою з позначкою "зроблено в Україні".
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"Також це стало можливим завдяки цілеспрямованому знищенню нашими зусиллями російської артилерії. За рік нами знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за два попередні роки – 8400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою", - підкреслив головком ЗСУ.
- У 2025 році укладання трирічних і п’ятирічних контрактів для виробників озброєння та військової техніки має стати нормою, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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