Важливо, щоб не було перекосів: Тимочко про спецконтракти для залучення до ЗСУ українців віком 18-24 років

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Добре, що програмою залучення українців віком 18-24 років до лав ЗСУ займається Міноборони. Раніше цю тему хотіли "осідлати" політики, які слабо розумілися, як працює армія та мотивацію залучення людей на військову службу. Мені здається, зараз важливо, коли МОУ готує такі пропозиції, - щоб не було перекосів. З одного боку – вкрай важливо залучати молодь, і фінансова сторона тут не є крайньою серед мотиваційного порядку", - зауважив Іван Тимочко.

За його словами, з другого боку – маємо розуміти, щоб не було внутрішньоармійських перекосів. Тобто, коли молода людина приходить на військову службу, а їй кажуть: "Ти прийшов на короткий термін, отримав таку суму грошей, яку я не матиму і за пів року, тому, друже, всі бойові завдання лягають на тебе". Відповідно, треба запобігти таким внутрішнім конфліктам чи подібним упередженням.

"Тому головне - не зірвати хорошу ініціативу залучення молодих осіб мобілізаційного віку, які ще не досягнули призовного віку. Я думаю, що мотивація має йти паралельно - це контракти для молоді особливо на спеціальні професії, які технологічно характерні більш для молодого покоління, а також мають працювати мотиваційні процеси до залучення на службу і тих, кому вже виповнилося 25 років. Тобто держава мала б демонструвати, що поважає та цінує молодь, яка йде добровільно служити, та не забуває й підтримує тих, хто мобілізований відповідно до призовного віку", - підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко резюмував, що фінансова складова має переглядатися і розглядатися для всіх військовослужбовців, щоб не виникало внутрішнього відчуття несправедливості: ті, хто прийшов служити зараз, отримують більше переваг, ніж ті, хто на фронті з перших днів.