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"Носіть з собою документи про бронювання": нардеп Федієнко дав пораду українцям

Влад Дідусь
8 лютого, 2025 субота
21:31
Суспільство військовий квиток, мобілізація

У суботу, 8 лютого, народний депутат Олександр Федієнко звернувся до українців і порадив носити з собою паперові документи про бронювання

Зміст

Про це Олександр Федієнко написав у Telegram.

"Я б радив з собою носити паперові документи з бронювання", - йдеться у заяві народного депутата.

Свою заяву Федієнко зробив у контексті збою у роботі застосунку "Резерв+". Проблеми з авторизацією фіксують через високе навантаження на BankID. 

  • 7 лютого у "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок для кількох категорій військовозобов'язаних.
Теги:
Новини
Україна
Технології
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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