"Носіть з собою документи про бронювання": нардеп Федієнко дав пораду українцям
У суботу, 8 лютого, народний депутат Олександр Федієнко звернувся до українців і порадив носити з собою паперові документи про бронювання
Про це Олександр Федієнко написав у Telegram.
"Я б радив з собою носити паперові документи з бронювання", - йдеться у заяві народного депутата.
Свою заяву Федієнко зробив у контексті збою у роботі застосунку "Резерв+". Проблеми з авторизацією фіксують через високе навантаження на BankID.
- 7 лютого у "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок для кількох категорій військовозобов'язаних.
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