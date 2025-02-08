"Носіть з собою документи про бронювання": нардеп Федієнко дав пораду українцям

Про це Олександр Федієнко написав у Telegram.

"Я б радив з собою носити паперові документи з бронювання", - йдеться у заяві народного депутата.

Свою заяву Федієнко зробив у контексті збою у роботі застосунку "Резерв+". Проблеми з авторизацією фіксують через високе навантаження на BankID.