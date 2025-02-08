Війна триватиме найближчими роками, до повного виснаження економічного потенціалу РФ. Портников припустив, про що Трамп проситиме Путіна

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо".

"Про що Трамп може просити Путіна? Можливо, щоб Путін погодився на перемир'я, щоб провести в Україні вибори, хоча б президентські, під час перемир'я. Тоді Трамп буде переконувати Путіна, що це в його інтересах, тому що з новим президентом України Путіну домовитися буде легше. Однак, Путін не буде розуміти, чого від нього хоче Трамп. Путін взагалі може не прагнути нічого підписувати", - зазначив він.

Трамп може думати, що він щось призупинить, змінить владу в Україні, а потім нова влада буде винна в тому, що не змогла домовитися, як це було передбачено. Але загалом це дуже умовний сценарій, каже Портников.

За його словами, війна, найімовірніше, продовжуватиметься найближчими роками, до виснаження російського економічного потенціалу. Трамп може думати не про припинення війни, а про виснаження Росії та надання військової допомоги Україні. Для цього він має пояснити, що Сполучені Штати роблять це не безкоштовно. Звідси і виникає історія з рідкісноземельними металами.

"Це може бути виправданням для його прихильників, щоб пояснити, чому США допомагають Україні. Мовляв, Байден, роздавав гроші безкоштовно, а Трамп прагне отримати мільярди в обмін на допомогу Україні. Але для цього потрібно багато років організації процесу, виграти війну, забезпечити безпеку, провести геологічну розвідку, залучити інвесторів та технології. Це займає 10-15 років до початку видобутку. Проте, це велика дипломатична перемога президента Зеленського, що йому вдалося підказати новій адміністрації США цю схему. Він репрезентував цей план Байдену, Гарріс і Трампу, і цей план містив пункт, який сподобався Трампу – рідкісноземельні метали", - зауважив Портников.

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Путін може погодитися на перемир'я, якщо він буде вважати, що російська економіка не забезпечує війни та соціальної стабільності. Тоді він погодиться на припинення війну. Але все це залежить від багатьох факторів і сценаріїв, додав він.

"Навіщо Трампу пропонувати Путіну Україну, коли вона бореться? Що він має запропонувати? Щоб не гинули люди? Прекрасно. Але що він може запропонувати Путіну? Чотири області? Путіну вони не потрібні як ціль. Не вступ України в НАТО? Це смішно. Що ще? Демілітаризація України? Вибачте, але це створює можливість для нової війни через рік. Трамп і Рубіо весь час кажуть, що не хочуть, щоб війна починалася через рік або через чотири роки. Трамп взагалі може не думати, що він піде з посади. Або він може не вважати ці чотири роки останнім терміном. Він може думати, що здійснить революцію в Сполучених Штатах, яка дозволить йому залишитися пожиттєвим президентом. Це може ніколи не відбутися, але він може так думати", - резюмував Портников.

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