"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 17 млн євро
Бразильський форвард Кауан Еліас перейшов з "Флуміненсе" у донецький "Шахтар"
Про трансфер повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Кауан Еліас підписав зі "Шахтарем" контракт на 5 років. Форвард гратиме за донецький клуб під 19-м номером. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу - 17 млн євро.
Лише двічі за всю історію "Шахтар" платив більше грошей за одного футболіста. У 2013 році українці купили бразильця Бернарда за 25 млн, а у 2021-му Педрінью за 18 млн.
18-річний Еліас забив 8 голів та зробив 2 асисти в 47 матчах за першу команду "Флуміненсе". На рахунку форварда також 12 матчів і 9 голів у юнацькій збірній Бразилії.
Transfermarkt оцінює Кауана Еліаса у 9 млн євро.
- Цього тижня "Шахтар" також домовився про трансфер захисника Дієго Арройо за $1 млн.
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