Росія атакувала Україну дронами. Ситуація ввечері 8 лютого

Про загрозу застосування ударних БПЛА на Сумщині Повітряні сили повідомили о 19:42.

Ближче до 20:00 безпілотники фіксувались у Сумській і Чернігівській областях. Дрони рухались західним курсом.

Ситуація з БПЛА станом на 20:28:

у західній частині Сумщини, курс західний.

у східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

О 21:22 Повітряні сили писали про дрони курсом на Вишгород, у північній та східній частині Київщини. О 21:43 стало відомо про БПЛА зі Сумщини на Полтавщину.

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