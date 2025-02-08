Росія атакувала Україну дронами. Ситуація ввечері 8 лютого
Ввечері суботи, 8 лютого, російські терористи запустили ударні безпілотники для обстрілу України
Про загрозу застосування ударних БПЛА на Сумщині Повітряні сили повідомили о 19:42.
Ближче до 20:00 безпілотники фіксувались у Сумській і Чернігівській областях. Дрони рухались західним курсом.
Ситуація з БПЛА станом на 20:28:
- у західній частині Сумщини, курс західний.
- у східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
О 21:22 Повітряні сили писали про дрони курсом на Вишгород, у північній та східній частині Київщини. О 21:43 стало відомо про БПЛА зі Сумщини на Полтавщину.
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