В окупованому Рубіжному росіяни позбавили дітей можливості навчатися у школах: в одній облаштували шпиталь, - ОВА
В одній зі шкіл тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області російські загарбники облаштували військовий шпиталь, діти позбавлені можливості навчатися навіть дистанційно
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Якщо у вцілілих школах Сєверодонецька окупанти намагаються проводити дистанційне навчання, то у Рубіжному в дітей навіть такого права немає. Бо, до прикладу, в одній з освітніх будівель загарбники облаштували військовий шпиталь", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оскільки у місті окупанти відключили мобільний зв'язок та інтернет, то приходити раз на тиждень і отримувати завдання школярам нікуди.
Крім того, голова ОВА зазначив, що жителям прифронтових міст у так званій "ЛНР" за відсутності централізованого опалення запропонували придбати дрова. Це стосується мешканців Лисичанська, Рубіжного і Сєверодонецька.
"В уряді "ЛНР" їх прирівняли до мешканців районів із пічним опаленням і запропонували стати в чергу за компенсацією на придбання дров. Натякнули, що на тепло у домівках там цієї зими можна не чекати. Щоправда, не уточнили, як цим паливом користуватися у непристосованому для пічного опалення багатоквартирному будинку", - наголосив очільник ОВА.
- Напередодні повідомлялося, що у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області росіяни ухвалили порядок компенсації на придбання вугілля та дров для опалювального періоду, але на мешканців, які не мають паспорта РФ, він не поширюється.
- А в Рубіжному росіяни заварюють двері на дахи багатоповерхівок, щоб містяни не мали доступу до мобільного зв'язку.
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