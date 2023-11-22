В окупованому Рубіжному росіяни позбавили дітей можливості навчатися у школах: в одній облаштували шпиталь, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Якщо у вцілілих школах Сєверодонецька окупанти намагаються проводити дистанційне навчання, то у Рубіжному в дітей навіть такого права немає. Бо, до прикладу, в одній з освітніх будівель загарбники облаштували військовий шпиталь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оскільки у місті окупанти відключили мобільний зв'язок та інтернет, то приходити раз на тиждень і отримувати завдання школярам нікуди.

Крім того, голова ОВА зазначив, що жителям прифронтових міст у так званій "ЛНР" за відсутності централізованого опалення запропонували придбати дрова. Це стосується мешканців Лисичанська, Рубіжного і Сєверодонецька.

"В уряді "ЛНР" їх прирівняли до мешканців районів із пічним опаленням і запропонували стати в чергу за компенсацією на придбання дров. Натякнули, що на тепло у домівках там цієї зими можна не чекати. Щоправда, не уточнили, як цим паливом користуватися у непристосованому для пічного опалення багатоквартирному будинку", - наголосив очільник ОВА.