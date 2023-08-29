"Сучасні технології призводять до трагедій": окупанти відмовилися вмикати мобільний інтернет на Луганщині

Про це пропагандистському ресурсу "ЛИЦ" заявив так званий міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій "ЛНР" Андрій Єршов.

"Сучасні технології - це добре. Але ж ми розуміємо, що за допомогою сучасних технологій сьогодні робляться дуже погані речі, і дуже багато трагедій відбувається саме тому, що доступний сучасний цифровий зв'язок. Тому тимчасово це (мобільний інтернет, - ред.) відключено", - сказав представник окупаційної влади.

"Коли ситуація налагодиться таким чином, що ми зможемо включити мобільний інтернет - ми зробимо це в ту ж мить. Але до речі, не килимовим покриттям відразу скрізь, а точково. Але поки про це не йдеться, поки ситуація не сприяє таким рішенням", - додав терорист.

Мобільного інтернету на окупованій Луганщині немає з травня.