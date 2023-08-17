В Україні судитимуть ватажка "ЛНР" Пасічника

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Пасічнику інкриміновано умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Так, у 2018 році після чергових псевдовиборів підозрюваний очолив фейкову республіку, а 20 вересня 2022 року підписав фейковий закон "Про референдум ЛНР із питання входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта РФ". На основі так званого документа на тимчасово окупованих територіях відбулося незаконне волевиявлення, після чого Пасічник попросив президента РФ Путіна прийняти "ЛНР" до складу Росії.

"30 вересня 2022 року так званий голова "ЛНР" під час зустрічі з президентом РФ підписав незаконний договір про "приєднання" тимчасово окупованої території Луганської області до Росії, чим порушив територіальну цілісність України у кордонах, визначених Конституцією України", - нагадали в ОГП.

Там також зазначили, що підозрюваний продовжує робити пропагандистські заяви й співпрацювати з окупантами.