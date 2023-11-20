На Луганщині окупанти надаватимуть компенсацію на придбання вугілля та дров лише мешканцям з паспортом РФ, - ОВА
У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області росіяни ухвалили порядок компенсації на придбання вугілля та дров для опалювального періоду, але на мешканців, які не мають паспорта РФ, він не поширюється
Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що відповідний порядок компенсації окупаційна "влада" прийняла у другій декаді листопада, коли люди мусили вже бути з теплом, а не шукати необхідні документи, стояти в чергах і очікувати, коли надійдуть гроші.
За словами очільника ОВА, бюрократичні процедури займуть до двох місяців. Тим більше документ ще не потрапив до місцевих окупаційних органів влади, де, відповідно, не запрацювали комісії.
"Втім, якщо в людини відсутній паспорт РФ, як у багатьох жителів сільських районів, то на компенсацію можна не розраховувати, а зустрічати "руську зиму", - наголосив Лисогор.
Крім того, він повідомив, що із багатоквартирного будинку в Рубіжному, де в листопаді стався обвал під’їзду, виселяють місцевих жителів. Поки що тільки із сусідніх під’їздів, які визнали аварійними.
Окупанти запропонували мешканцям декілька місць в гуртожитку без опалення та інших комунікацій. Більшості, кому не вистачило ліжок, загарбники рекомендували шукати притулок у родичів або винаймати житло власним коштом. Натомість усі спорожнілі будинки й квартири вже зайняті російськими військовими та колаборантами.
- Напередодні повідомлялося, що комісії з примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях посилять представниками молодіжного руху провладної партії, щоб до проведення виборів у РФ видати російські документи кожному мешканцю ТОТ.
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