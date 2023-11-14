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В окупованому Рубіжному обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки, - Луганська ОВА

14 листопада, 2023 вiвторок
08:46
Війна з Росією Зруйноване росіянами Рубіжне

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області через неякісне будівництво загарбників стався обвал усього під'їзду однієї з багатоповерхівок

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що про наявність жертв внаслідок обвалу окупанти не повідомлять.

"Навіть в найменш постраждалих районах міста окупанти нічого не зробили для упередження таких ситуацій. Ніякі роботи там за півтора року не велися, місце не було огороджене. Всі чекали на певний результат, якого і досягли", - написав він у телеграм. 

Крім того, у нових районах Сєверодонецька нещодавно будівельники кинули багатоповерхівку з демонтованим дахом. Як зазначив голова ОВА, це непоодинокий випадок у місті.

"Про такі ситуації стає відомо, коли людям вдається виїхати до населеного пункту, де є мобільний зв’язок. Чергова – у старій частині міста, де будинок залишився без покрівлі на зиму. У квартирах вода, але обіцяють опалення", - зазначив Лисогор.

  • Напередодні повідомлялося, що у тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
  • Станом на ранок суботи, 23 вересня, загарбники визначили декілька будинків у Кремінній, які піддадуться знесенню. Подібні плани окупантів спостерігаються і в Сєвєродонецьку.
Суспільство
Україна
Росія
Луганщина
Сєверодонецьк
окуповані території
окупанти
Рубіжне
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