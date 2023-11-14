В окупованому Рубіжному обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки, - Луганська ОВА
У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області через неякісне будівництво загарбників стався обвал усього під'їзду однієї з багатоповерхівок
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що про наявність жертв внаслідок обвалу окупанти не повідомлять.
"Навіть в найменш постраждалих районах міста окупанти нічого не зробили для упередження таких ситуацій. Ніякі роботи там за півтора року не велися, місце не було огороджене. Всі чекали на певний результат, якого і досягли", - написав він у телеграм.
Крім того, у нових районах Сєверодонецька нещодавно будівельники кинули багатоповерхівку з демонтованим дахом. Як зазначив голова ОВА, це непоодинокий випадок у місті.
"Про такі ситуації стає відомо, коли людям вдається виїхати до населеного пункту, де є мобільний зв’язок. Чергова – у старій частині міста, де будинок залишився без покрівлі на зиму. У квартирах вода, але обіцяють опалення", - зазначив Лисогор.
- Напередодні повідомлялося, що у тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
- Станом на ранок суботи, 23 вересня, загарбники визначили декілька будинків у Кремінній, які піддадуться знесенню. Подібні плани окупантів спостерігаються і в Сєвєродонецьку.
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