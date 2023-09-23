У тимчасово окупованій Кремінній росіяни визначили будинки, які планують зносити, - ОВА
Станом на ранок суботи, 23 вересня, у тимчасово окупованій Кремінній на Луганщині загарбники визначили декілька будинків, які піддадуться знесенню. Подібні плани окупантів спостерігаються і в Сєвєродонецьку
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, поки що йдеться про знесення трьох багатоповерхівок у Кремінній, які окупанти не збираються відновлювати.
Голова Луганщини додав, що напередодні до тимчасово окупованого Сєвєродонецька також доставили техніку для демонтажних робіт.
Крім того, Лисогор зазначив, що у Сватовому люди намагаються жити, не відходячи далеко від дому, адже вулиці заповнені російською військовою технікою.
"Кількість місцевого населення меншає. Як тільки хтось виїжджає, порожній будинок розкрадають гастролери. Виносять все, що може знадобитися", - наголошує очільник Луганської ОВА.
- У липні повідомлялося, що у захоплених росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
- Так, у Лисичанську росіяни вирішили у вересні демонтувати системи водо- та теплопостачанняв окремих районах міста.
- Також в ОВА заявляли, що мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька на Луганщині уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати.
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