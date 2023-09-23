У тимчасово окупованій Кремінній росіяни визначили будинки, які планують зносити, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, поки що йдеться про знесення трьох багатоповерхівок у Кремінній, які окупанти не збираються відновлювати.

Голова Луганщини додав, що напередодні до тимчасово окупованого Сєвєродонецька також доставили техніку для демонтажних робіт.

Крім того, Лисогор зазначив, що у Сватовому люди намагаються жити, не відходячи далеко від дому, адже вулиці заповнені російською військовою технікою.

"Кількість місцевого населення меншає. Як тільки хтось виїжджає, порожній будинок розкрадають гастролери. Виносять все, що може знадобитися", - наголошує очільник Луганської ОВА.