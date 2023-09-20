У Сєверодонецьку окупанти вимкнули мобільний зв'язок: мешканці ходять до сіл, щоб зв'язатися з рідними, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що мешканці майже пів року обходили дахи багатоповерхівок у пошуках покриття, де ловив би зв'язок. Однак про ці спроби зв’язатися з рідними стало відомо окупаційній "владі".

За словами голови Луганської області, наразі найближчі до міста місця, звідки можна зателефонувати, - це навколишні села. До таких переважно належать найбільш віддалені населені пункти громади.

Натомість, як додали в ОВА, у Довжанську мобільний зв’язок є. Проте там окупанти завезли військову форму для школярів і маленьких відвідувачів дитячих садочків.