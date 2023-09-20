У Сєверодонецьку окупанти вимкнули мобільний зв'язок: мешканці ходять до сіл, щоб зв'язатися з рідними, - ОВА
Мешканці тимчасово окупованого Сєверодонецька на Луганщині уже більш ніж пів року живуть без мобільного зв’язку та інтернету, які вимкнули загарбники. Людям доводиться ходити до віддалених сіл, щоб зателефонувати
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що мешканці майже пів року обходили дахи багатоповерхівок у пошуках покриття, де ловив би зв'язок. Однак про ці спроби зв’язатися з рідними стало відомо окупаційній "владі".
За словами голови Луганської області, наразі найближчі до міста місця, звідки можна зателефонувати, - це навколишні села. До таких переважно належать найбільш віддалені населені пункти громади.
Натомість, як додали в ОВА, у Довжанську мобільний зв’язок є. Проте там окупанти завезли військову форму для школярів і маленьких відвідувачів дитячих садочків.
- Ще у липні в ОВА повідомляли, що у Сєверодонецьку російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи.
- Згодом стало відомо, що окупаційна влада на Луганщині відмовилася вмикати мобільний інтернет на контрольованих нею територіях – нібито з безпекових міркувань.
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