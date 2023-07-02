Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За даними ОВА, співробітники ФСБ перевіряють окупаційні адміністрації у містах Кадіївка та Алчевськ - допитують на наявність рідних на неокупованих територіях України, запитують цю інформацію й про колег.

"Перевіряють також усіх, хто має доступ "к государственной тайне", - пише голова ОВА.

За його словами, подібні заходи будуть проведені росіянами в кожному населеному пункті, адже у так званій "ЛНР" підвищують показник виявлення шпигунів.

За даними ОВА, мешканців Сєвєродонецька, яких затримали за спробу здійснити дзвінок з дахів багатоповерхівок, вивозять за місто та змушують рити окопи для російських військових.

"Раніше на них накладали штраф, потім почали затримувати. Однак цього окупантам виявилося замало. Люди повертаються і розповідають, що після затримання їх відвозили за межі міста і змушували робити укріплення для військових РФ. Риттям окопів вони займалися по два тижні", - зазначив Лисогор.