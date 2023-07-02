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У Сєвєродонецьку росіяни змушують мешканців рити окопи, а ФСБ перевіряє зрадників по рідним з України, - ОВА

2 липня, 2023 неділя
10:42
Суспільство окупанти крим

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині російські спецслужби перевірять зрадників, розпитуючи, чи є у них рідні на неокупованих територіях. Мешканців, які намагаються подзвонити в Україну, примушують рити окопи

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За даними ОВА, співробітники ФСБ перевіряють окупаційні адміністрації у містах Кадіївка та Алчевськ - допитують на наявність рідних на неокупованих територіях України, запитують цю інформацію й про колег.

"Перевіряють також усіх, хто має доступ "к государственной тайне", - пише голова ОВА.

За його словами, подібні заходи будуть проведені росіянами в кожному населеному пункті, адже у так званій "ЛНР" підвищують показник виявлення шпигунів.

За даними ОВА, мешканців Сєвєродонецька, яких затримали за спробу здійснити дзвінок з дахів багатоповерхівок, вивозять за місто та змушують рити окопи для російських військових.

"Раніше на них накладали штраф, потім почали затримувати. Однак цього окупантам виявилося замало. Люди повертаються і розповідають, що після затримання їх відвозили за межі міста і змушували робити укріплення для військових РФ. Риттям окопів вони займалися по два тижні", - зазначив Лисогор.

  • У травні повідомлялося, що в одному з населених пунктів Луганської області під виглядом водопровідних робіт окупанти риють окопи, готуючись оборонятися.
  • 27 червня стало відомо, що загарбники посилюють контррозвідувальний режим у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області - погрожують місцевим за спілкування з особами на підконтрольній Україні території.
  • Також в Луганській ОВА зазначали, що на окупованих територіях області російські загарбники посилили обшуки та затримання місцевих жителів для того, щоб виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України.
  • У вечірньому зведенні 30 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Луганській області російські загарбники вивезли меблі з пологового будинку, а саму територію облаштували під польовий шпиталь.
Україна
російська армія
Луганщина
Сєверодонецьк
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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