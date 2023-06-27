Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"У населеному пункті Привілля тимчасово окупованої Луганської області загарбники посилюють контррозвідувальний режим, передусім для виявлення серед місцевого населення інформаторів Збройних Сил України", - заявив спікер.

Військовий наголосив, що протягом тижня так званий мер Привілля на автомобілі з гучномовця погрожував та забороняв місцевим мешканцям спілкуватися з громадянами з підконтрольної Україні території.

"Цей самопроголошений мер погрожував місцевим мешканцям про нібито адміністративну відповідальність за такі дії: для жінок арештом до 15 діб, для чоловіків до 30 діб з вилучення майна. Але все це нікчемні погрози окупантів", - підкреслив Ковальов.

Ситуація на фронті на 27 червня

Українські оборонні сили продовжують наступальну операцію у Мелітополі, Бердянську та Бахмуті.

"На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданиліка-Роботине мали успіх. Продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - розповів речник Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що рашисти зазнають значних втрат у людях, озброєнні та техніці.

Також наші захисники ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка та Північне: "Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку".

Генштабу ЗСУ наголосив, що українські сили оборони продовжують стримувати російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.