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Головна Війна з Росією В окупованому Привіллі на Луганщині "мер" з гучномовця погрожував жителям арештом за спілкування з мешканцями підконтрольної Україні території, - Генштаб

В окупованому Привіллі на Луганщині "мер" з гучномовця погрожував жителям арештом за спілкування з мешканцями підконтрольної Україні території, - Генштаб

27 червня, 2023 вiвторок
09:45
Війна з Росією окупанти

Загарбники посилюють контррозвідувальний режим у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області - погрожують місцевим за спілкування з особами на підконтрольній Україні території

Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"У населеному пункті Привілля тимчасово окупованої Луганської області загарбники посилюють контррозвідувальний режим, передусім для виявлення серед місцевого населення інформаторів Збройних Сил України", - заявив спікер.

Військовий наголосив, що протягом тижня так званий мер Привілля на автомобілі з гучномовця погрожував та забороняв місцевим мешканцям спілкуватися з громадянами з підконтрольної Україні території.

"Цей самопроголошений мер погрожував місцевим мешканцям про нібито адміністративну відповідальність за такі дії: для жінок арештом до 15 діб, для чоловіків до 30 діб з вилучення майна. Але все це нікчемні погрози окупантів", - підкреслив Ковальов.

Ситуація на фронті на 27 червня

Українські оборонні сили продовжують наступальну операцію у Мелітополі, Бердянську та Бахмуті.

"На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданиліка-Роботине мали успіх. Продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - розповів речник Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що рашисти зазнають значних втрат у людях, озброєнні та техніці.

Також наші захисники ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка та Північне: "Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої. Окупанти втрачають живу силу, озброєння та техніку".

Генштабу ЗСУ наголосив, що українські сили оборони продовжують стримувати російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

  • 26 червня Генштаб повідомив, що, попри втрати, росіяни зосереджені на наступі по Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Також вони намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Протягом доби на фронті відбулось 36 боєзіткнень.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила 26 червня, що за минулий тиждень на фронті ворог зазнав втрат в особовому складі майже у 8 разів більше, ніж Збройні Сили Україні. На ключових напрямках українські військові просуваються на 1-2 км. 
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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