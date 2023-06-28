Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

"Так звані правоохоронні органи ЛНР отримали нову рознарядку – виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України. Задля виконання такого плану знову посилено обшуки та затримання місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією з відкритих джерел, за останні два тижні відомо вже про 8 випадків затримання місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

"Коли росіянам треба виконати план господаря – причину затримання вони знайдуть будь-яку", - додали в адміністрації.

Також там наголосили, що у Сєверодонецьку окупанти відкрили два комісійних магазини, де скуповують практично будь-яку річ, навіть інструменти та косметику.

"Мародерство в захопленому місті офіційно перетворилося на бізнес-проєкт. Через відсутність роботи і, відповідно, грошей, люди задешево здають усе, що тільки можливо – своє і сусідське", - повідомили в ОВА.