"Знайти 15 шпигунів щомісяця": на Луганщині окупанти посилили обшуки місцевих жителів, - ОВА
На окупованих територіях Луганської області російські загарбники посилили обшуки та затримання місцевих жителів для того, щоб виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України
Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.
"Так звані правоохоронні органи ЛНР отримали нову рознарядку – виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України. Задля виконання такого плану знову посилено обшуки та затримання місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за інформацією з відкритих джерел, за останні два тижні відомо вже про 8 випадків затримання місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
"Коли росіянам треба виконати план господаря – причину затримання вони знайдуть будь-яку", - додали в адміністрації.
Також там наголосили, що у Сєверодонецьку окупанти відкрили два комісійних магазини, де скуповують практично будь-яку річ, навіть інструменти та косметику.
"Мародерство в захопленому місті офіційно перетворилося на бізнес-проєкт. Через відсутність роботи і, відповідно, грошей, люди задешево здають усе, що тільки можливо – своє і сусідське", - повідомили в ОВА.
- 27 червня стало відомо, що загарбники посилюють контррозвідувальний режим у тимчасово окупованому місті Привілля Луганської області - погрожують місцевим за спілкування з особами на підконтрольній Україні території.
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