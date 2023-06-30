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Головна Війна з Росією На Луганщині окупанти пограбували пологовий будинок і влаштували в ньому польовий шпиталь, - Генштаб

На Луганщині окупанти пограбували пологовий будинок і влаштували в ньому польовий шпиталь, - Генштаб

30 червня, 2023 п'ятниця
19:58
Війна з Росією окупанти в Криму

У Луганській області російські загарбники вивезли меблі з пологового будинку, а саму територію облаштували під польовий шпиталь

Про це у вечірньому зведенні 30 червня звітує Генштаб ЗСУ. 

"Російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Так, у населеному пункті Новопсков Луганської області росіяни завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь. 

За добу Росія завдала 8 ракетних та 34 авіаударів й здійснила 40 обстрілів з РСЗВ

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 4 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" по військовим та інфраструктурним об'єктам у Запорізькій області.

Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок атак є загиблі та поранені мирні люди, пошкоджено понад 20 цивільних житлових будинків та навчально-виховний комплекс. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Серед них Красні Лози Чернігівської області; Баранівка і Свобода Сумської області; Уди, Гатище, Огірцеве та Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка в Харківській області.

На Лиманському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Нью-Йорка на Донеччині.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

Серед них Очеретине, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час, ворог завдав авіаційного удару в районі цього міста.

Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, це Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатне та Золота Нива Донецької області.

Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема, Парасковіївку, Благодатне, Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське Херсонської області.

ЗСУ уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян

Сили оборони за добу завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів.

Росіяни вбивають один-одного

Зазначається, що в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах.

Їх встановила попередня ротація росіян.

  • Попри втрати, російські загарбники минулої доби безуспішно намагались наступати на чотирьох напрямках фронту: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському.
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