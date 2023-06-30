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Війна з Росією: хроніка
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Важкі бої точаться на трьох напрямках фронту, за добу відбулося понад 30 боєзіткнень, - Генштаб

30 червня, 2023 п'ятниця
06:40
Війна з Росією ЗСУ

Попри втрати, російські загарбники минулої доби безуспішно намагались наступати на чотирьох напрямках фронту: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському

Про це у ранковому зведенні 30 червня звітує Генштаб ЗСУ. 

Зазначається, росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. 

Протягом доби там відбулось 31 бойове зіткнення.

За добу Росія завдала 29 авіаударів та здійснила 60 обстрілів з РСЗВ по Україні

Минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв.

Крім того, російська армія завдала 29 авіаційних ударів, здійснила 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське, Кіндратівка і Юнаківка на Сумщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки. 

Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута.

Завдав авіаударів в районах Біла Гора та Диліївка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, вороже військо вело безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. 

Здійснило артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районах міста Мар’їнка та Побєди і Новомихайлівки.

Водночас ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку армія РФ здійснила безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Завдала авіаційних ударів біля Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснила обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Новомихайлівка, Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. 

Завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка Запорізької області та Молодіжне, Інгулець і Антонівка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, П’ятихатки і Лобкове Запорізької області; Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

ЗСУ уразили 3 пункти управління й 13 артпідрозділів ворога на вогневих позиціях

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

  • Нагадаємо, підрозділи Нацгвардії України на всіх напрямках ведення бойових дій за тиждень ліквідували понад 300 ворогів. Окрім того, знищили 5 танків, 12 одиниць бойової броньованої техніки, 9 автомобілів, 3 самохідні артустановки, 2 комплекси РЕБ "Борисоглебск-2", а також ротний опорний пункт і склад боєприпасів.
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