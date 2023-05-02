На Луганщині окупанти риють окопи від виглядом водопровідних робіт
В одному з населених пунктів Луганської області під виглядом водопровідних робіт окупанти риють окопи, готуючись оборонятися
Про це інформує Луганська ОВА.
"Ми маємо інформацію, що в одному з великих населених пунктів окупанти кажуть: "Ми проводимо роботи по підведенню води", а насправді риють повноцінні окопи й облаштовують бліндажі. І це віддалений від лінії фронту населений пункт. При цьому не цураються нічого – перерили парк, в якому знаходиться захоронення громадян, знищених під час Другої Світової війни", - сказав начальник ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що ці роботи проводяться в обласному центрі та підтвердив, що на тимчасово окупованих територіях місцеве населення виганяють на вуличне чергування для засікання дронів ЗСУ.
"Ми прекрасно розуміємо, що наші Збройні Сили діють, і єдине, на що вистачило розуму й фантазії в загарбника – це взяти бюджетників з окупованих Ровеньок, Довжанська і, вірогідно, з деяких інших міст і змусити їх виявляти безпілотники по звуку і повідомляти про них військових", - сказав посадовець.
- У тимчасово окупованих районах Луганської області загострюється гуманітарна криза через те, що цивільним відмовляють у ліках.
- Голова Луганської ОВА 2019-2023 рр. Сергій Гайдай зазначив, що окупанти мають величезні проблеми з логістикою на Луганщині.
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