Про це інформує Луганська ОВА.

"Ми маємо інформацію, що в одному з великих населених пунктів окупанти кажуть: "Ми проводимо роботи по підведенню води", а насправді риють повноцінні окопи й облаштовують бліндажі. І це віддалений від лінії фронту населений пункт. При цьому не цураються нічого – перерили парк, в якому знаходиться захоронення громадян, знищених під час Другої Світової війни", - сказав начальник ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що ці роботи проводяться в обласному центрі та підтвердив, що на тимчасово окупованих територіях місцеве населення виганяють на вуличне чергування для засікання дронів ЗСУ.

"Ми прекрасно розуміємо, що наші Збройні Сили діють, і єдине, на що вистачило розуму й фантазії в загарбника – це взяти бюджетників з окупованих Ровеньок, Довжанська і, вірогідно, з деяких інших міст і змусити їх виявляти безпілотники по звуку і повідомляти про них військових", - сказав посадовець.