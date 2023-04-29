На окупованій Луганщині цивільним відмовляють у медикаментах

Про це інформує Центр національного спротиву.

Після того, як більшість лікарень регіону перевели у формат роботи військових шпиталів, цивільні не можуть отримати медичні послуги. Також вони не можуть отримати медикаменти, оскільки більшість із них ідуть на потреби російських військових.

Водночас в тимчасово окупованих районах Луганщини зросли ціни на продукти першої необхідності. Також зростає безробіття.