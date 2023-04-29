На окупованій Луганщині цивільним відмовляють у медикаментах
У тимчасово окупованих районах Луганської області загострюється гуманітарна криза через те, що цивільним відмовляють у ліках
Про це інформує Центр національного спротиву.
Після того, як більшість лікарень регіону перевели у формат роботи військових шпиталів, цивільні не можуть отримати медичні послуги. Також вони не можуть отримати медикаменти, оскільки більшість із них ідуть на потреби російських військових.
Водночас в тимчасово окупованих районах Луганщини зросли ціни на продукти першої необхідності. Також зростає безробіття.
- 26 квітня стало відомо, що російські окупанти депортують українців з південних та східних територій, водночас масово переселяють громадян РФ з найвіддаленіших регіонів і різних націй.
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