Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. Найбільш активно заходи проводяться у Луганській області", - пише військова.

Кремль влаштував "масштабне переселення з віддалених регіонів РФ осіб різних національностей", переважно малозабезпечене населення.

"Переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу", - розповідає Маляр.

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Заступниця міністра оборони наголошує, що громадян України у ТОТ, зокрема тих, що підозрюють в проукраїнській позиції, рашисти продовжують депортувати до РФ під різноманітними приводами.

"У такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях", - додала Маляр.