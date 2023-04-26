РФ масово переселяє росіян з найвіддаленіших регіонів на тимчасово окуповані території України, - Міноборони
Російські окупанти депортують українців з південних та східних територій, водночас масово переселяють громадян РФ з найвіддаленіших регіонів і різних націй
Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. Найбільш активно заходи проводяться у Луганській області", - пише військова.
Кремль влаштував "масштабне переселення з віддалених регіонів РФ осіб різних національностей", переважно малозабезпечене населення.
"Переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу", - розповідає Маляр.
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Заступниця міністра оборони наголошує, що громадян України у ТОТ, зокрема тих, що підозрюють в проукраїнській позиції, рашисти продовжують депортувати до РФ під різноманітними приводами.
"У такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях", - додала Маляр.
- 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
- Рада ООН з прав людини на сесії ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.
- Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.
- РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт з України, але вже формується міжнародна коаліція для їх повернення.
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