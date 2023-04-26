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Війна з Росією: хроніка
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РФ масово переселяє росіян з найвіддаленіших регіонів на тимчасово окуповані території України, - Міноборони

26 квітня, 2023 середа
13:16
Війна з Росією

Російські окупанти депортують українців з південних та східних територій, водночас масово переселяють громадян РФ з найвіддаленіших регіонів і різних націй

Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України. Найбільш активно заходи проводяться у Луганській області", - пише військова.

Кремль влаштував "масштабне переселення з віддалених регіонів РФ осіб різних національностей", переважно малозабезпечене населення.

"Переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації, які забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу", - розповідає Маляр.

Читайте також: Окупанти депортували українців до 55 російських регіонів, - Центр нацспротиву

Заступниця міністра оборони наголошує, що громадян України у ТОТ, зокрема тих, що підозрюють в проукраїнській позиції, рашисти продовжують депортувати до РФ під різноманітними приводами.

"У такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих українських територіях", - додала Маляр.

  • 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
  • Рада ООН з прав людини на сесії ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.
  • Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.   
  • РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт з України, але вже формується міжнародна коаліція для їх повернення. 
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Міністр оборони України
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