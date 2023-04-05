Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Заяву, яку підтримали Європейський Союз і 49 країн, поширили у відповідь на скликання Росією засідання Радбезу ООН, на якому РФ хотіла обговорити "евакуацію" українських дітей із зони бойових дій.

У заяві наголошено, що численні надійні джерела, включаючи Міжнародний кримінальний суд і Міжнародну комісію з розслідування ситуації в Україні, а також наукові установи, надійні медіа й незалежні неурядові організації звертають увагу на незаконну примусову депортацію Росією дітей з території України до Російської Федерації.

"Ці осудні дії відбулися в контексті повномасштабного вторгнення Російської Федерації та незаконної агресивної війни проти України, які ми беззастережно засуджуємо", – йдеться в документі.

Ініціатори заяви додали, що РФ намагається представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву, правам дитини, проте це далеко від істини. І наводять факти:

Російська влада допитала, затримала та примусово депортувала понад 19 500 українських дітей з їхніх домівок в Україні до Росії. Це включало навмисне відокремлення дітей від батьків і викрадення дітей із дитячих будинків перед відправленням цих дітей на усиновлення в Росії.

Незалежна міжнародна слідча комісія щодо України визначила, що передача та депортація Росією дітей в межах України та до Російської Федерації порушує міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином.

Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін і уповноважений президента з прав дитини Марія Олексіївна Львова-Бєлова є суб'єктами ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом за воєнний злочин - незаконну депортацію дітей і незаконне переміщення дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.

"Ми однозначно засуджуємо дії Російської Федерації в Україні, включаючи, зокрема, примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яка поширюється Російською Федерацією, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини", – зазначено в заяві.