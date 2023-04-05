Євросоюз і 49 країн засудили намагання РФ виправдати примусову депортацію українських дітей на Радбезі ООН
Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей
Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Заяву, яку підтримали Європейський Союз і 49 країн, поширили у відповідь на скликання Росією засідання Радбезу ООН, на якому РФ хотіла обговорити "евакуацію" українських дітей із зони бойових дій.
У заяві наголошено, що численні надійні джерела, включаючи Міжнародний кримінальний суд і Міжнародну комісію з розслідування ситуації в Україні, а також наукові установи, надійні медіа й незалежні неурядові організації звертають увагу на незаконну примусову депортацію Росією дітей з території України до Російської Федерації.
"Ці осудні дії відбулися в контексті повномасштабного вторгнення Російської Федерації та незаконної агресивної війни проти України, які ми беззастережно засуджуємо", – йдеться в документі.
Ініціатори заяви додали, що РФ намагається представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву, правам дитини, проте це далеко від істини. І наводять факти:
- Російська влада допитала, затримала та примусово депортувала понад 19 500 українських дітей з їхніх домівок в Україні до Росії. Це включало навмисне відокремлення дітей від батьків і викрадення дітей із дитячих будинків перед відправленням цих дітей на усиновлення в Росії.
- Незалежна міжнародна слідча комісія щодо України визначила, що передача та депортація Росією дітей в межах України та до Російської Федерації порушує міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином.
- Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін і уповноважений президента з прав дитини Марія Олексіївна Львова-Бєлова є суб'єктами ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом за воєнний злочин - незаконну депортацію дітей і незаконне переміщення дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.
"Ми однозначно засуджуємо дії Російської Федерації в Україні, включаючи, зокрема, примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яка поширюється Російською Федерацією, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини", – зазначено в заяві.
- Росія скликала на 5 квітня неформальну зустріч Радбезу ООН, яка, за її версією, має бути зосереджена на "евакуації дітей із зони конфлікту". Велика Британія заблокувала веб-трансляцію цього засідання, оскільки на ньому онлайн запланували виступ уповноваженої зі справ дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Ордер на її арешт у справі про злочини проти українських дітей 17 березня видав Міжнародний кримінальний суд.
- 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
- Рада ООН з прав людини на сесії у вівторок ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій
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