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Заморозки та дощі: Наталка Діденко розповіла про погоду наступного тижня

12 травня, 2024 неділя
20:16
Суспільство
Зміст

У понеділок, 13 травня, у більшості областях України очікуватимуться дощі та заморозки. Температура повітря коливатиметься вдень від +10 °C до +20 °C

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Понеділок в Україні буде холоднуватим. Найближчої ночі передбачається лише +3...+7 °C, місцями можливі заморозки (окрім півдня)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вдень 13 травня очікується +10...+15 °C, на півдні до +17 °C, а у західних областях +15...+20 °C.

Крім цього у понеділок ймовірні дощі майже в усіх регіонах Україна, крім західних областей.

Яку погоду чекати у столиці

У Києві 13 травня вночі передбачається суха погода. Також ймовірні заморозки.

Натомість вдень у понеділок місцями очікується невеликий дощ, а температура повітря триматиметься у межах +11...+12 °C.

  • Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що найближчими днями у деяких регіонах України прогнозуються небезпечні метеорологічні явища, а саме заморозки до -5 °C.
Теги:
Україна
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2024, неділя
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