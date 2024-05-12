Заморозки та дощі: Наталка Діденко розповіла про погоду наступного тижня
У понеділок, 13 травня, у більшості областях України очікуватимуться дощі та заморозки. Температура повітря коливатиметься вдень від +10 °C до +20 °C
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
"Понеділок в Україні буде холоднуватим. Найближчої ночі передбачається лише +3...+7 °C, місцями можливі заморозки (окрім півдня)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вдень 13 травня очікується +10...+15 °C, на півдні до +17 °C, а у західних областях +15...+20 °C.
Крім цього у понеділок ймовірні дощі майже в усіх регіонах Україна, крім західних областей.
Яку погоду чекати у столиці
У Києві 13 травня вночі передбачається суха погода. Також ймовірні заморозки.
Натомість вдень у понеділок місцями очікується невеликий дощ, а температура повітря триматиметься у межах +11...+12 °C.
- Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що найближчими днями у деяких регіонах України прогнозуються небезпечні метеорологічні явища, а саме заморозки до -5 °C.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе