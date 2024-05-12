Заморозки та дощі: Наталка Діденко розповіла про погоду наступного тижня

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

"Понеділок в Україні буде холоднуватим. Найближчої ночі передбачається лише +3...+7 °C, місцями можливі заморозки (окрім півдня)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вдень 13 травня очікується +10...+15 °C, на півдні до +17 °C, а у західних областях +15...+20 °C.

Крім цього у понеділок ймовірні дощі майже в усіх регіонах Україна, крім західних областей.

Яку погоду чекати у столиці

У Києві 13 травня вночі передбачається суха погода. Також ймовірні заморозки.

Натомість вдень у понеділок місцями очікується невеликий дощ, а температура повітря триматиметься у межах +11...+12 °C.