В Україні очікуються заморозки до -5 °C

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що вночі 12 травня у північних, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки.

Крім цього, 13 та 14 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -5 °C

Крім цього, в Україні оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.