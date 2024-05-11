В Україні очікуються заморозки до -5 °C
Найближчими днями у деяких регіонах України прогнозується небезпечні метеорологічні явища, а саме заморозки до -5 °C
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зазначається, що вночі 12 травня у північних, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки.
Крім цього, 13 та 14 травня у західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -5 °C
Крім цього, в Україні оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.
- На вихідних, 11 та 12 травня, у більшості областей України максимальна температура зупиниться на позначці +18 °C. Також ймовірні невеликі дощі.
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