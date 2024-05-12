В окупованому Бердянську пролунав вибух
Увечері 12 травня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух
Про це повідомляє начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
"Гучно у Бердянську! Мешканці повідомляють про гучний вибух, який чули в різних мікрорайонах міста", - йдеться у повідомленні.
Натомість місцеві пабліки пишуть, що звук вибуху чули одразу в кількох районах міста.
- Напередодні у тимчасово окупованому Донецьку стався приліт по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої ДНР.
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