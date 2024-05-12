В окупованому Бердянську пролунав вибух

Змінюється підхід до цієї війни: речник Міністерства оборони України Лазуткін щодо набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня

Якщо росіяни не змогли прорватися в перші 12 годин, то вони вже втратили "вікно можливостей": Defence Express про ситуацію на Харківщині