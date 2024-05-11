Святкували 10 років проголошення "ДНР": в окупованому Донецьку стався приліт по росіянах
У тимчасово окупованому Донецьку стався приліт по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої ДНР
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.
"В окупованому Донецьку приліт за місцем збору бойовиків "ДНР", які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Натомість пропагандистське ЗМІ РІА Новини повідомляє, що удар нібито завдали з РСЗВ Himars по ресторану Paradise у Ленінському районі міста. Крім цього, там планувався автопробіг до річниці псевдореферендуму.
Так званий мер окупованого Донецька Олексій Кулемзін не прокоментував ситуацію, проте написав повідомлення: "Донецьк гучно!".
- Уночі п'ятниці, 10 травня, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася пожежа на місцевій нафтобазі.
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