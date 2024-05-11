Святкували 10 років проголошення "ДНР": в окупованому Донецьку стався приліт по росіянах

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

"В окупованому Донецьку приліт за місцем збору бойовиків "ДНР", які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Натомість пропагандистське ЗМІ РІА Новини повідомляє, що удар нібито завдали з РСЗВ Himars по ресторану Paradise у Ленінському районі міста. Крім цього, там планувався автопробіг до річниці псевдореферендуму.

Так званий мер окупованого Донецька Олексій Кулемзін не прокоментував ситуацію, проте написав повідомлення: "Донецьк гучно!".