"Руйнування значні": на окупованій Луганщині вчора вночі спалахнула нафтобаза
Уночі п'ятниці, 10 травня, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася пожежа на місцевій нафтобазі
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, унаслідок пожежі сталися значні руйнування, а запасів пального в окупантів не залишилося.
"Що б там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти. І теж віддаленого від лінії фронту. Заправляти військову техніку стане ще важче", - наголосив голова ОВА.
Він підкреслив, що тепер окупантам скоріше за все доведеться користуватися базами, розташованими на території Росії.
"Щоправда, їхати дозаправникам необхідно буде далеченько", - додав Лисогор.
- Також у ніч проти 11 травня на залізничній станції Куберле в Ростовській області РФ загорілася цистерна з пальним.
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