"Руйнування значні": на окупованій Луганщині вчора вночі спалахнула нафтобаза

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, унаслідок пожежі сталися значні руйнування, а запасів пального в окупантів не залишилося.

"Що б там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти. І теж віддаленого від лінії фронту. Заправляти військову техніку стане ще важче", - наголосив голова ОВА.

Він підкреслив, що тепер окупантам скоріше за все доведеться користуватися базами, розташованими на території Росії.

"Щоправда, їхати дозаправникам необхідно буде далеченько", - додав Лисогор.