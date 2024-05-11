У Ростовській області РФ на залізниці загорілася цистерна з пальним
У ніч проти 11 травня на залізничній станції Куберле в Ростовській області РФ загорілася цистерна з пальним
Про це повідомляє РІА Новини.
За даними МНС Росії, цистерна з пальним спалахнула на залізничній станції Куберле в Орловському районі Ростовської області.
"Пожежу локалізовано на 200 квадратних метрах, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Натомість Telegram-канал Astra повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що спершу кілька вагонів вантажного потягу зійшли з рейок, а вже потім виникла пожежа.
- У ніч проти 9 травня безпілотники СБУ атакували дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї Росії. Міноборони РФ заявило про збиття 21 повітряної цілі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе