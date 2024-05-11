У Ростовській області РФ на залізниці загорілася цистерна з пальним

Про це повідомляє РІА Новини.

За даними МНС Росії, цистерна з пальним спалахнула на залізничній станції Куберле в Орловському районі Ростовської області.

"Пожежу локалізовано на 200 квадратних метрах, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Натомість Telegram-канал Astra повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що спершу кілька вагонів вантажного потягу зійшли з рейок, а вже потім виникла пожежа.