У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: влада РФ звинувачує Україну

Про це повідомляють місцеві російські телеграм-канали і очільник області В'ячеслав Гладков.

О 11:19 Гладков оголосив, що у Білгороді та Білгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки.

Згодом телеграм-канал "Жесть Белгород" поінформував, що на вулиці Щорса снаряд начебто влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано цілий під'їзд, а також є пошкодження на проїжджій частині цією ж вулицею. На вулиці Благодатна нібито горить автомобіль.

Baza написала, що буцімто загинули щонайменше 4 особи, 21 особа постраждала. Канал пише, що попередньо удар був здійснений РСЗВ "Вільха".

"Розбір ускладнений тим, що частина будинку, що залишилася, може впасти", - пише російський телеграм-канал.

Пізніше Гладков звинуватив ЗСУ у начебто масованому обстрілі Білгорода та району.

"На Харківській горі внаслідок прямого влучання снаряда у багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під'їзд з десятого по перший поверх. Виїхав на місце. Всі подробиці пізніше", - написав він.

Місцевий телеграм-канал "Бел.Ру | Новости Белгорода" поширив кадри обвалу під'їзду. Зазначається також, що з-під завалів визволили кілька людей.

Пропагандистське росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби пише, що 9 людей постраждали під час обвалення під'їзду житлового будинку в Білгороді, проводиться евакуація жителів.