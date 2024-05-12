У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: влада РФ звинувачує Україну
12 травня у російському Білгороді заявили про нібито "приліт" у багатоквартирний будинок. Мережею ширяться кадри будинку, у якого обвалився цілий під'їзд. Буцімто є жертви
Про це повідомляють місцеві російські телеграм-канали і очільник області В'ячеслав Гладков.
О 11:19 Гладков оголосив, що у Білгороді та Білгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки.
Згодом телеграм-канал "Жесть Белгород" поінформував, що на вулиці Щорса снаряд начебто влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано цілий під'їзд, а також є пошкодження на проїжджій частині цією ж вулицею. На вулиці Благодатна нібито горить автомобіль.
Baza написала, що буцімто загинули щонайменше 4 особи, 21 особа постраждала. Канал пише, що попередньо удар був здійснений РСЗВ "Вільха".
"Розбір ускладнений тим, що частина будинку, що залишилася, може впасти", - пише російський телеграм-канал.
Пізніше Гладков звинуватив ЗСУ у начебто масованому обстрілі Білгорода та району.
"На Харківській горі внаслідок прямого влучання снаряда у багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під'їзд з десятого по перший поверх. Виїхав на місце. Всі подробиці пізніше", - написав він.
Місцевий телеграм-канал "Бел.Ру | Новости Белгорода" поширив кадри обвалу під'їзду. Зазначається також, що з-під завалів визволили кілька людей.
Пропагандистське росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби пише, що 9 людей постраждали під час обвалення під'їзду житлового будинку в Білгороді, проводиться евакуація жителів.
- Уночі 12 травня росіяни заявили про атаку безпілотника на нафтопереробний завод у Волгоградській області. Унаслідок влучання там почалася масштабна пожежа. Згодом стало відомо, що за атакою і ураженням ще трьох великих об'єктів РФ стоїть ГУР.
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