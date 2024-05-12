"Керівництво Харківської області втекло": новий вкид росіян
Російські Telegram-канали та ті, що мімікрують під українські, поширюють фейк, начебто Харківська область залишилась без керівництва, яке раптово зникло через спробу наступу росіян
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Правда: Керівництво Харківської ОВА у повному складі перебуває у Харкові, виконуючи поставлені задачі політичним керівництвом країни та Генеральним Штабом ЗСУ", - спростували у Центрі.
Це підтвердив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенюха.
Фото: t.me/spravdi
Росіяни вже не вперше тиражують фейки про втечу української влади - як місцевого рівня, так і вищого керівництва України. Кожного разу це була брехня.
Що відомо про нові бої на півночі Харківщині
В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.
Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.
З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.
За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.
Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.
В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.
11 квітня росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.
На околицях міста Вовчанськ тривають стрілецькі бої, однак захисники України тримають удар та повністю контролюють ситуацію.
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