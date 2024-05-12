РФ за добу 26 разів обстріляла Сумщину: один загиблий, двоє постраждалих
Протягом доби 12 травня російська окупаційна армія 26 разів обстріляла Сумську область. Унаслідок цього загинула людина, ще двоє отримали поранення
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що під обстріли потрапили Сумська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Так, у регіоні зафіксували 157 вибухів.
Унаслідок російських ворожих атак у Краснопільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу загинув один місцевий житель, ще двоє отримали поранення.
- Того ж дня російська армія другий день поспіль завдала ракетного удару по околиці Сум.
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