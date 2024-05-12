Росіяни другий день поспіль вдарили ракетою по околиці Сум

Про це повідомили в Сумській ОВА.

"Сьогодні, 12 травня, ворог знову завдав ракетного удару по околиці міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. Попередньо, без жертв", - йдеться у повідомленні.

До цього Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації та ракету через Сумщину.

"Значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках! + Активність розвідувальних БПЛА!" - йшлося у повідомленні.