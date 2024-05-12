Росіяни другий день поспіль вдарили ракетою по околиці Сум
В неділю, 12 травня, російська армія другий день поспіль завдала ракетного удару по околиці Сум
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"Сьогодні, 12 травня, ворог знову завдав ракетного удару по околиці міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. Попередньо, без жертв", - йдеться у повідомленні.
До цього Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації та ракету через Сумщину.
"Значна активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках! + Активність розвідувальних БПЛА!" - йшлося у повідомленні.
- Російська окупаційна армія у суботу, 11 травня, вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум: внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
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