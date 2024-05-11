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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум: загинула жінка
Оновлено

Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум: загинула жінка

11 травня, 2024 субота
17:35
Війна з Росією Вибух
Зміст

Російська окупаційна армія у суботу, 11 травня, вдарила ракетою по інфраструктурі передмістя Сум: внаслідок ворожої атаки загинула жінка

Про це інформує Сумська ОВА. 

"Сьогодні, 11 травня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. 

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки загинула жінка 1987 року народження: вона отримала множинні поранення несумісні з життям. 

"Ліквідація наслідків атаки росіян триває", - додали в ОВА. 

  • 11 травня російська армія здійснила артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Через це постраждала жінка. 
Теги:
Україна
Суми
Сумщина
ракетний удар
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