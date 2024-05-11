Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум: загинула жінка

Про це інформує Сумська ОВА.

"Сьогодні, 11 травня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки загинула жінка 1987 року народження: вона отримала множинні поранення несумісні з життям.

"Ліквідація наслідків атаки росіян триває", - додали в ОВА.