РФ завдала артудару по Нікополю: постраждала жінка
У суботу, 11 травня, російська армія здійснила артилерійський обстріл по Нікополю Дніпропетровської області. Через це постраждала жінка
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що через артилерійський удар осколкове поранення отримала 61-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. Стан постраждалої оцінюють як середньої тяжкості.
Також у місті пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Зачепило лінії електропередачі.
- У ніч на 11 травня російська армія забрала життя ще одного жителя Херсонщини та поранила жінку.
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