Вночі росіяни обстріляли КАБами Херсонщину: є загиблий і поранений

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вночі ворог атакував з авіації мирні населені пункти. Один із КАБів поцілив у приватний будинок у Тягинці, що в Бериславському районі.

На місці удару загинув чоловік. Також внаслідок обстрілу постраждала жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилась.