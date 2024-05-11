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Війна з Росією: хроніка
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Вночі росіяни обстріляли КАБами Херсонщину: є загиблий і поранений

11 травня, 2024 субота
10:42
Війна з Росією
Зміст

У ніч на 11 травня російська армія забрала життя ще одного жителя Херсонщини та поранила жінку

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вночі ворог атакував з авіації мирні населені пункти. Один із КАБів поцілив у приватний будинок у Тягинці, що в Бериславському районі. 

На місці удару загинув чоловік. Також внаслідок обстрілу постраждала жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилась.

  • За добу 10 травня з районів Харківської області, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
Авіація
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