Вночі росіяни обстріляли КАБами Херсонщину: є загиблий і поранений
У ніч на 11 травня російська армія забрала життя ще одного жителя Херсонщини та поранила жінку
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, вночі ворог атакував з авіації мирні населені пункти. Один із КАБів поцілив у приватний будинок у Тягинці, що в Бериславському районі.
На місці удару загинув чоловік. Також внаслідок обстрілу постраждала жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилась.
- За добу 10 травня з районів Харківської області, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.
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