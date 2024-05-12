Для полонених на північ від Харкова росіян відкривається додатковий табір

Про це в етері телемарафону розповів речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.

Він зазначив, що до нового наступу ворога були готові, і він почався "за графіком",

"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочались за графіком, який і був відомий, про який було поінформовано, безумовно, як і належить Головному управлінню розвідки", - сказав Юсов.

Він розповів, що рішення розгорнути в Україні додатковий табір для полонених росіян зумовлене значними втратами ворога на Харківщині.

"Враховуючи масштаб ситуації з російськими угрупованнями, їхніх втрат, і майбутніх у тому числі, прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримання, додатковий табір для російських військовополонених в Україні, скоро так само буде ця інформація публічною й офіційною", - сказав речник ГУР.

Читайте також: "Командування використовує вас": російські добровольці звернулися до окупантів щодо наступу на Харківщині

Також він звернувся до росіян, які нині воюють на Харківському напрямку, "зокрема Московського та Ленінградського військових округів", із закликом здаватись у полон.

"Такі випадки вже зараз активно відбуваються, ми маємо інформацію від бійців РДК, від легіону "Свобода Росії", від Сибірського батальйону, вони так само сьогодні виступили зі зверненнями до російських окупантів: або переходити на бік Сил безпеки й оборони України, або здаватись в полон", - зазначив Юсов.

Він додав, що Україна гарантує дотримання усіх конвенцій та життя і безпеку для тих, хто здасться.

"Такі військовослужбовці вже є і найближчим часом про них буде більше інформації. Враховуючи втрати противника на даному напрямку, вони значні та будуть лише збільшуватись, здача в полон або перехід на бік України - це розумна альтернатива", - сказав Юсов.

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян уздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.