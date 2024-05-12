"Командування використовує вас": російські добровольці звернулися до окупантів щодо наступу на Харківщині

Про це повідомила пресслужба добровольчого формування.

Бійці "Сибірського батальйону" поінформували, що наразі виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу.

"Звертаємося до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м'ясо. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України за хворі амбіції старого маразматика", - наголосили вони.

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Російські добровольці підкреслюють, що цінують життя кожного, і закликають російських солдатів та офіцерів переходити на їхній бік.

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"Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії", щоб разом боротися за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його банди. Багато ваших товаришів по службі вже зробили правильний вибір і здалися в полон, зберігши своє життя та гідність. Приєднуйтесь і ви, переходьте на бік правди", - наголосили добровольці.

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян уздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.