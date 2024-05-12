Це був найзаполітизованіший конкурс за всю історію Євробачення, - оглядач Дехтярьов

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Це найзаполітизованіший конкурс, напевно, за всю історію Євробачення. Це стосується не тільки України. Номер Номер українських артисток alyona alyona та Jerry Heil здивував всіх європейців. Ми можемо дивувати кожного року тим, що представляємо учасника в один спосіб, а потім повністю змінюємо номер до самого конкурсу. У більшості країн постановка учасників на великому Євробаченні така ж, як на відборі конкурсу", - зауважив Дехтярьов.

Україні справді вдалось своїм номером донести той меседж, який планувався, каже оглядач.

"Ми мали шалений результат як для країни, яка повторює заявляти про війну, що триває третій рік. Цей номер справді доніс той меседж, який планувався. Зокрема, що це були не феєрверки позаду дівчат, а фосфорні бомби, і це всі зрозуміли. Загалом, можна було простежити, де знаходяться наші вимушено переміщені українці в країнах Європи. Найбільший бал по голосуванню - 12. Тобто ми справді були третіми. Але журі так само голосували за нас. Україна у фіналі Євробачення 2024 отримала максимальні 12 балів тільки від двох країн - Чехії та Молдови. Але це теж непоганий результат. Глядачі в багатьох країнах віддали або 12 або 10 балів, це найвищі бали", - резюмував він.